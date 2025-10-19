MP Weather Update: दिवाली में पड़ सकती है खलल, भोपाल, जबलपुर से लेकर इंदौर तक, इन इलाकों में बारिश, IMD का अलर्ट जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर बनी दो मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं के साथ नमी आ रही है, जिसके चलते कई शहरों पर बादल छाए हुए हैं और कहीं-कहीं हल्की वर्षा भी दर्ज की जा रही है। हवाओं का रुख बदलने और बादल छाए रहने से रात के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है।

शनिवार को प्रदेश में सबसे कम 15.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रीवा में दर्ज किया गया। वहीं 22 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। दिन का सबसे अधिक तापमान गुना में 34.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगले तीन-चार दिन तक मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है। भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा या बूंदाबांदी के आसार हैं।

मौसम विभाग का क्या कहना

मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी पी.के. रायकवार ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी अरब सागर और उससे लगे लक्षद्वीप क्षेत्र पर हवा के ऊपरी भाग में बना चक्रवात अब केरल और कर्नाटक तट पर गहरे कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर हवा के ऊपरी भाग में एक और चक्रवात सक्रिय है, जो 24 अक्टूबर तक कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो सकता है। इसके अलावा 21 अक्टूबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की भी संभावना है।

मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला के अनुसार हवाओं का रुख पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी बना हुआ है। हवाओं के साथ नमी आने के कारण बादल बने हुए हैं और अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही मिजाज बने रहने की उम्मीद है।