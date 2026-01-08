बीजेपी नेता के मॉडल बेटे ने दुष्कर्म पीड़िता को धमकाया, शिकायत के बाद तीसरा केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। बंगाली चौराहा निवासी बीजेपी नेता नारायण जोशी(पालीवाल) के बेटे अर्जुन पर खजराना पुलिस ने केस दर्ज किया है। उस पर दुष्कर्म पीड़िता को धमकाने का आरोप है। पालीवाल पर तीन प्रकरण दर्ज हो चुके है।

खजराना टीआई मनोज सेंधव के अनुसार अर्जुन पर पीड़िता के पिता पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप लगा है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

इसी बीच उसने कोर्ट परिसर में ही पीड़िता के फोटो खींच कर भाई को वाट्सएप द्वारा भेज दिए। इस मामले में एमजी रोड़ थाना में केस दर्ज किया गया।

आरोप है कि बुधवार को अर्जुन ने पीड़िता को समझौता करने का दबाव बनाया। रात में पीड़िता ने अर्जुन के खिलाफ तीसरा केस दर्ज करवा दिया। अर्जुन माॅडलिंग करता है।

उसके डर से पीड़िता ने घर से निकलना बंद कर दिया है। वह पीड़िता के पिता पर भी सितंबर 2025 में हमला कर चुका है। टीआई के मुताबिक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।