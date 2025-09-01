मेरी खबरें
    इंदौर में हल्ला बोल... महिला बीजेपी ने कांग्रेस ऑफिस का किया घेराव, देखें Photos

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिवंगत माताजी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा सोमवार एक सितंबर को कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 03:19:11 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 03:19:11 PM (IST)
    महिला बीजेपी ने कांग्रेस ऑफिस का किया घेराव

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माताजी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ भाजपा हमलावर रुख अपनाए हुए है।

    जी हां, इंदौर बीजेपी की महिला मोर्चा ने आज यानी एक सितंबर को कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने बयान की निंदा की।

    बता दें कि प्रदर्शन की जानकारी देते हुए भाजपा महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष शैलजा मिश्रा ने बताया कि इस विरोध प्रदर्शन में इंदौर के सभी विधानसभा क्षेत्रों से मोर्चा कार्यकर्ता शामिल हुईं।

    गांधी भवन के सामने हजारों की संख्या में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा जहां उनके हाथ में पोस्टर थे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के महिलाओं पर बयान का भी विरोध किया गया और इस्तीफे की मांग की।

    इस प्रदर्शन में कार्यकर्ता जवाहर मार्ग माता मंदिर से, विधानसभा क्षेत्र दो की कार्यकर्ता चंद्रभागा होते हुए गुरुद्वारे मार्ग से, विधानसभा क्षेत्र तीन की कार्यकर्ता राजवाड़ा पीवाय रोड, विधानसभा क्षेत्र चार की कार्यकर्ता मच्छी बाजार मार्ग, विधानसभा क्षेत्र पांच की कार्यकर्ता पंढरीनाथ मंदिर, राऊ विधानसभा क्षेत्र की कार्यकर्ता हरसिद्धि अटल पुल से एकत्रित होकर मच्छी बाजार होते हुए दोपहर एक बजे गांधी भवन पहुंचेंगी।

