इंदौर में हल्ला बोल... महिला बीजेपी ने कांग्रेस ऑफिस का किया घेराव, देखें Photos

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माताजी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ भाजपा हमलावर रुख अपनाए हुए है।

जी हां, इंदौर बीजेपी की महिला मोर्चा ने आज यानी एक सितंबर को कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने बयान की निंदा की।

बता दें कि प्रदर्शन की जानकारी देते हुए भाजपा महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष शैलजा मिश्रा ने बताया कि इस विरोध प्रदर्शन में इंदौर के सभी विधानसभा क्षेत्रों से मोर्चा कार्यकर्ता शामिल हुईं।

गांधी भवन के सामने हजारों की संख्या में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा जहां उनके हाथ में पोस्टर थे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के महिलाओं पर बयान का भी विरोध किया गया और इस्तीफे की मांग की।