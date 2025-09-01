मेरी खबरें
    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 02:42:20 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 02:42:20 PM (IST)
    ग्वालियर में कुत्ते का आधार कार्ड वायरल... नाम टॉमी, पालनकर्ता कैलाश, नंबर ने खोला राज
    ग्वालियर में कुत्ते का आधार कार्ड वायरल

    1. एडिट कर बनाया गया आधार कार्ड।
    2. कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए है।
    3. आधार कार्ड संख्या मोबाइल नंबर है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। डबरा शहर में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का आधार कार्ड वायरल हो रहा है। जी हां, इस आधार कार्ड में कुत्ते का नाम टॉमी और पालनकर्ता का नाम कैलाश जायसवाल, सिमरिया ताल, ग्वालियर मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। यह जानकारी जिला प्रशासन को पहुंची तो उनकी ओर से जांच की गई।

    आधार कार्ड में फोटो ऑरिजरल, नंबर फेक

    जांच में यह पाया गया कि सिमरिया ताल गांव के कैलाश किसान है, दो साल पहले उनके घर में एक कुत्ता था जिसका नाम टॉमी था। आधार कार्ड पर उसी का फोटो लगाया गया है लेकिन आधार कार्ड में जो नंबर अंकित है वो एक मोबाइल नंबर है। 7000105158 जिसके आगे और पीछे 0 का इस्तेमाल किया गया है। किसान कैलाश का एक 25 साल का बेटा भी था।

    एडिट करने वाले पर कार्रवाई का निर्देश

    उसकी भी एक हादसे में मौत हो चुकी है। माना जा रहा है उसी के द्वारा ये आधार कार्ड एडिट किया गया होगा जो कि अब वायरल हो रहा है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने आधार कार्ड की पोर्टल पर जांच कराई और इसे फेक बताया। इसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामले की पूरी जांच करें और जिसने भी आधार कार्ड में एडिट किया है उस पर कार्रवाई करें।

