ग्वालियर में कुत्ते का आधार कार्ड वायरल... नाम टॉमी, पालनकर्ता कैलाश, नंबर ने खोला राज

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। डबरा शहर में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का आधार कार्ड वायरल हो रहा है। जी हां, इस आधार कार्ड में कुत्ते का नाम टॉमी और पालनकर्ता का नाम कैलाश जायसवाल, सिमरिया ताल, ग्वालियर मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। यह जानकारी जिला प्रशासन को पहुंची तो उनकी ओर से जांच की गई।

आधार कार्ड में फोटो ऑरिजरल, नंबर फेक जांच में यह पाया गया कि सिमरिया ताल गांव के कैलाश किसान है, दो साल पहले उनके घर में एक कुत्ता था जिसका नाम टॉमी था। आधार कार्ड पर उसी का फोटो लगाया गया है लेकिन आधार कार्ड में जो नंबर अंकित है वो एक मोबाइल नंबर है। 7000105158 जिसके आगे और पीछे 0 का इस्तेमाल किया गया है। किसान कैलाश का एक 25 साल का बेटा भी था।