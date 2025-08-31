Train Cancellation: 31 अगस्त को चार ट्रेनें रद्द, श्रीमाता वैष्णोदेवी सहित इन रूट्स की तरफ जाने वाले यात्रियों को होगी परेशानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। उत्तर रेलवे जम्मू मंडल के कठुआ-माधोपुर पंजाब रेल खंड में ट्रैफिक सस्पेंड होने के कारण रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली और अपने शुरुआती स्टेशन से 31 अगस्त को चलने वाली चार ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। इस निर्णय से श्रीमाता वैष्णोदेवी के दर्शन के लिए यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आमतौर पर यात्री दर्शन की तारीख तय होने से कई दिन पहले टिकट बुक करवा लेते हैं और समय पर यात्रा की तैयारियां शुरू कर देते हैं, लेकिन अब उन्हें असुविधा झेलनी पड़ेगी।
रेलवे जनसंपर्क विभाग के अनुसार महू-इंदौर-श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा मालवा एक्सप्रेस लगातार तीसरे दिन 31 अगस्त को भी निरस्त रहेगी। इसके अलावा श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा से महू के लिए आने वाली ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि उत्तर रेलवे जम्मू मंडल के कठुआ-माधोपुर पंजाब रेल खंड के डाउन लाइन पर स्थित ब्रिज संख्या 17 पर ट्रैफिक सस्पेंड रहने से यह निर्णय लिया गया है। इस वजह से इंदौर सहित रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं।
इसी बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर चौथी लाइन की कनेक्टिविटी का काम भी चल रहा है। इस कारण रतलाम मंडल की एक ट्रेन के संचालन समय में बदलाव किया गया है। दो सितंबर को इंदौर से चलने वाली गाड़ी संख्या 20917 इंदौर पुरी एक्सप्रेस को रीशेड्यूल किया गया है। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय दोपहर 3 बजे के बजाय 6 घंटे 30 मिनट की देरी से रवाना होगी।
रेलवे प्रशासन का क्या कहना
रेलवे प्रशासन का कहना है कि ट्रेनों को निरस्त करने और समय में बदलाव यात्रियों की सुरक्षा और तकनीकी कार्यों को देखते हुए किया गया है। हालांकि, यात्रियों को वैकल्पिक प्रबंधों और सूचनाओं के जरिए समय पर जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है।