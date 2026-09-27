काले हिरण के मांस की तस्करी : वन्यजीवों की खाल-ट्रॉफी के नेटवर्क की तलाश, जेल में बंद तस्कर को हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत

कपिल नीले, नईदुनिया, इंदौर : काले हिरण के मांस की तस्करी और वन्यजीवों के शिकार के मामले में जेल में बंद आरोपितों को उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ से फिलहाल राहत नहीं मिली है। मुख्य तस्कर 22 महीने से जेल में बंद है। परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने जमानत देने से इन्कार कर दिया। साथ ही ट्रायल में देरी पर न्यायालय ने गंभीरता दिखाई और सुनवाई रोजाना करने के आदेश दिए हैं।

इधर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए वन्यजीवों की खाल और ट्राफी की तस्करी से जुड़े अहम सबूत जुटा रही है कि जानवरों के शिकार के बाद बाकी अंगों का तस्कर क्या करते हैं और इन्हें कैसे और कहां भिजवाया जाता है।

काले हिरण का 65 किलो मांस जब्त किया था एक दिसंबर 2024 को आगरा-मुंबई राजमार्ग पर पीथमपुर के पास महू वन विभाग और पुलिस ने मुंबई निवासी इम्तियाज खान, सलमान पिपारजी और जौहर हुसैन को गिरफ्तार किया था। इनके पास से काले हिरण का 65 किलो मांस, चार मोबाइल, तीन कारतूस, एक देसी पिस्टल और वाहन जब्त किया गया था। मोबाइल में हिरण, चीतल और बारहसिंगा के शिकार की तस्वीरें और खाल निकालने के वीडियो मिले कुछ समय बाद जांच एसटीएसएफ को सौंपी गई। इम्तियाज के मोबाइल की जांच में हिरण, चीतल और बारहसिंगा के शिकार की तस्वीरें और खाल निकालने के वीडियो मिले। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ा और शाजापुर के राघौखेड़ी गांव निवासी आजाद सिंह सोलंकी और मुंबई निवासी सबाह पुत्र सलाहुद्दीन को भी आरोपित बनाया गया।