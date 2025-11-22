कोविड के दौरान हुआ था जन्म तो नाम रखा लॉकडाउन, टंकी में डूबने हो गई बच्चे की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर के द्वारकापुरी क्षेत्र के अहीरखेड़ी में एक 5 साल के बच्चे की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चे का जन्म कोविड-19 के दौरान हुआ था, इसलिए माता-पिता ने उसका नाम लॉकडाउन रखा था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही बच्चे की मौत को लेकर जांच शुरू कर दी है।

इधर... शादी के सात माह बाद महिला ने फांसी लगाई एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला की सात महीने पूर्व ही शादी हुई थी। पुलिस के अनुसार पूजा यादव निवासी लक्ष्मणपुरा ने फांसी लगाई है। पति हर्ष ने रात तीन बजे उसे देखा और शव एमवाय अस्पताल ले गया। रात को दोनों में बहस हुई थी। हर्ष कमरे में चला गया और पूजा ने फांसी लगा ली। -नप्र