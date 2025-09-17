Indore चोइथराम मंडी में रिश्वत का वीडियो वायरल, मिठाई के डिब्बे में 50 हजार की घूस... सचिव पर लगे गंभीर आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। चोइथराम थोक मंडी में भ्रष्टाचार के आरोपों को बल तब मिला जब मंडी केंटीन संचालक नंदकिशोर गुप्ता ने रिश्वतखोरी का वीडियो जारी कर दिया। मंगलवार को वायरल हुए इस वीडियो में गुप्ता मिठाई के डिब्बे में नोटों की गड्डियां रखते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में गुप्ता यह कहते हुए दिखे कि हर महीने मंडी सचिव को 50 हजार रुपये और गार्डों को 10 हजार रुपये अलग से देने पड़ते हैं। उनका कहना है कि अब वह परेशान हो गए हैं और इतने खर्च का बोझ नहीं उठा पा रहे।