चूहा कांड के बाद Jabalpur मेडिकल में कलेक्टर का औचक निरीक्षण, बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं, दोबारा घटना हुई तो होगी सख्त कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मंगलवार देर रात नवागत कलेक्टर राघवेंद्र सिंह मेडिकल कॉलेज पहुंचे। हाल ही में हुई शर्मनाक घटना जहाँ भर्ती तीन मरीजों को चूहों ने पैर कुतर दिया पर उन्होंने चिकित्सकों को फटकार लगाई और मानसिक रोग विभाग का औचक निरीक्षण किया।

रात 10:45 बजे पहुंचे अस्पताल

कलेक्टर करीब रात 10:45 बजे मेडिकल पहुंचे और 20 मिनट परिसर में रहे। उन्होंने सबसे पहले उस वार्ड का निरीक्षण किया जहां घटना हुई थी। अस्पताल अधीक्षक से विस्तृत जानकारी भी ली।

कलेक्टर बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मौके पर मौजूद डॉक्टरों और स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने साफ कहा,

"मैं इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर भविष्य में ऐसी घटना दोबारा हुई तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।"

मरीजों की सुरक्षा पर सवाल

कलेक्टर ने पूछा कि आखिर मरीजों की देखभाल में इतनी बड़ी चूक क्यों हो रही है? उन्होंने कहा कि मरीज अस्पताल इलाज के लिए आते हैं, न कि भयावह और अमानवीय परिस्थितियों का सामना करने के लिए। उन्होंने स्टाफ से अपनी समस्याएँ खुलकर बताने को भी कहा ताकि समाधान निकाला जा सके।