बीआरटीएस... दिन में बस स्टॉप और रात में तोड़ना थी रेलिंग, अब काम ही हो गया बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बीआरटीएस को तोड़ने वाली एजेंसी तय हुए दो माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इसे तोड़ने का काम जोर नहीं पकड़ पा रहा। एक नवंबर को एजेंसी ने विधिवत बीआरटीएस तोड़ने की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन इक्का-दुक्का जगह काम करने के बाद वर्तमान में हालत यह है कि काम ठप पड़ा है। शहरवासी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर बीआरटीएस टूटेगा कब।

एक-दो दिन में बीआरटीएस तोड़ने का रूका हुआ इधर, बीआरटीएस तोड़ने का ठेका लेने वाले ठेकेदार ने नगर निगम पहुंचकर कहा कि उसके बदले इंदौर की एजेंसी काम करेगी। ठेकेदार ने सात लाख रुपये का डीडी देकर नगर निगम से अनुबंध भी कर लिया। उम्मीद जताई जा रही है कि एक-दो दिन में बीआरटीएस तोड़ने का रूका हुआ काम फिर से जोर पकड़ लेगा। हाई कोर्ट ने 11.47 किमी लंबे बीआरटीएस को तोड़ने की अनुमति 27 फरवरी 2025 को दी थी। इसके अगले ही दिन जनप्रतिनिधियों ने सांकेतिक रूप से बीआरटीएस को तोड़ने की शुरूआत कर भी दी, लेकिन इसके बाद काम जोर नहीं पकड़ सका।