इंदौर में ACP कार्यालय के पास से बिल्डर की कार चुराई, रहवासी संघ उपाध्यक्ष को टक्कर मारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: अन्नपूर्णा एसीपी(ACP) कार्यालय से मात्र 200 मीटर दूर शुक्रवार शाम साढ़े सात बजे बदमाशों ने बिल्डर की कार चुरा ली। रहवासी संघ उपाध्यक्ष ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, मगर टक्कर मारकर भाग गए। फिर चौराहा पर भी स्कूटर सवारों को चपेट में लिया और कार लेकर फरार हो गए।

घटना क्रांति कृपलानी नगर की है। रहवासी राजेंद्र सचदेवा के अनुसार बिल्डर कमल परियानी की कार घर के बाहर खड़ी थी। तभी दो बदमाशों ने लाक खोला व कार स्टार्ट कर ली। जीपीएस का नोटिफिकेशन मिलने पर कमल चौंके और पत्नी को सूचना दी। रहवासी संघ उपाध्यक्ष अशोक सचदेवा को भी अलर्ट कर दिया।

अशोक रहवासी अंकुर बत्रा व तरुण को लेकर आ गए। चोरों को ललकारा, मगर करीब 80 फीट दूर रिवर्स लेकर भाग गए। अशोक और तरुण स्कूटर लेकर आगे गए तो चोरों ने दोबारा रिवर्स लेकर रौंदने का प्रयास किया। हालांकि तरुण ने तत्काल झटके से अशोक को खींचकर बचा लिया।

स्कूटर सवारों को रौंदने का प्रयास

वहीं बेखौफ बदमाशों में चाणक्यपुरी चौराहा पर भी एक घटना को अंजाम दिया। राजेंद्र सचदेवा के अनुसार, बदमाश चाणक्यपुरी चौराहा पहुंचे और दो स्कूटर सवारों को टक्कर मार दी। कार में जीपीएस था। आरोपित केसरबाग रोड, चोइथराम सब्जी मंडी से तिलकनगर पहुंच गए। आगे जाकर कार लावारिस छोड़ दी और फरार हो गए। अन्नपूर्णा पुलिस ने अभी केस दर्ज नहीं किया है।