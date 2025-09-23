लग्जरी विला के नाम से बंटी-बबली ने पांच राज्यों में ठगे छह करोड़, पढ़ें कैसे बनाता था शिकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जयपुर के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फाइव स्टार विला बेचने का झांसा देकर ठगी करने वाली महिला प्रीति और उसके साथी धर्मेंद्र ने पांच राज्यों के निवेशकों से छह करोड़ से ज्यादा की ठगी करना स्वीकारा है। क्राइम ब्रांच आरोपितों के बैंक स्टेटमेंट, फर्जी लेटर, अनुबंध की जब्ती कर रही है।

28 सितंबर तक पुलिस रिमांड मांगा गया आरोपितों का 28 सितंबर तक पुलिस रिमांड मांगा गया है। एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के अनुसार जयपुर निवासी धर्मेंद्र उर्फ धीरज पुत्र घनश्यामदास और प्रीति राव विक्रम यादव निवासी शिवराम पार्क दिल्ली को सोमवार को गिरफ्तार किया था। आरोपितों पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का केस दर्ज था। पुलिस ने आरोपितों से छह की पैड, 5 आइफोन, 4 लैपटाप, 2 चेकबुक और 3 सील बरामद की।