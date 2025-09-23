मेरी खबरें
    लग्जरी विला के नाम से बंटी-बबली ने पांच राज्यों में ठगे छह करोड़, पढ़ें कैसे बनाता था शिकार

    जयपुर के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फाइव स्टार विला बेचने का झांसा देकर ठगी करने वाली महिला प्रीति और उसके साथी धर्मेंद्र ने पांच राज्यों के निवेशकों से छह करोड़ से ज्यादा की ठगी करना स्वीकारा है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 10:41:20 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 10:41:20 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जयपुर के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फाइव स्टार विला बेचने का झांसा देकर ठगी करने वाली महिला प्रीति और उसके साथी धर्मेंद्र ने पांच राज्यों के निवेशकों से छह करोड़ से ज्यादा की ठगी करना स्वीकारा है। क्राइम ब्रांच आरोपितों के बैंक स्टेटमेंट, फर्जी लेटर, अनुबंध की जब्ती कर रही है।

    28 सितंबर तक पुलिस रिमांड मांगा गया

    आरोपितों का 28 सितंबर तक पुलिस रिमांड मांगा गया है। एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के अनुसार जयपुर निवासी धर्मेंद्र उर्फ धीरज पुत्र घनश्यामदास और प्रीति राव विक्रम यादव निवासी शिवराम पार्क दिल्ली को सोमवार को गिरफ्तार किया था। आरोपितों पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का केस दर्ज था। पुलिस ने आरोपितों से छह की पैड, 5 आइफोन, 4 लैपटाप, 2 चेकबुक और 3 सील बरामद की।

    फोटो-वीडियो दिखा कर लेते थे बुकिंग अमाउंट

    पूछताछ में धर्मेंद्र और प्रीति ने कोलकाता,राजस्थान,दिल्ली,हरियाणा,मप्र के निवेशकों से छह करोड़ रुपये की ठगी करना स्वीकार लिया। एडिशनल डीसीपी के अनुसार आरोपित सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करते थे। फोटो और वीडियो दिखा कर लोगों से बुकिंग अमाउंट ले लेते थे। इनके विरुद्ध अन्य राज्यों में भी शिकायतें दर्ज है।

