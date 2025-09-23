शहडोल में चलती बस से उतारकर महिला का गैंगरेप, Ex-Boyfriend समेत चार पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। एक महिला को चलती बस से उतारकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। आरोप महिला के पूर्व प्रेमी और उसके तीन साथियों पर है। ब्यौहारी थाना पुलिस ने मंगलवार को चारों आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता सीधी जिले की रहने वाली शादीशुदा महिला है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का केस पीड़िता ने बताया कि पूर्व में उसका प्रेम संबंध ब्यौहारी के एक शादीशुदा युवक से चल रहा था। 2023 में दोनों ने मंदिर में शादी भी कर ली थी, लेकिन कुछ समय बाद ही युवक ने महिला के साथ रहने से इनकार कर दिया, तब महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शहडोल पुलिस ने उसके विरुद्ध शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का केस दर्ज किया था।