    शहडोल में चलती बस से उतारकर महिला का गैंगरेप, Ex-Boyfriend समेत चार पर केस दर्ज

    एक महिला को चलती बस से उतारकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। आरोप महिला के पूर्व प्रेमी और उसके तीन साथियों पर है। ब्यौहारी थाना पुलिस ने मंगलवार को चारों आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

    By Vinod Shukla
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 10:03:36 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 10:03:36 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। एक महिला को चलती बस से उतारकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। आरोप महिला के पूर्व प्रेमी और उसके तीन साथियों पर है। ब्यौहारी थाना पुलिस ने मंगलवार को चारों आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता सीधी जिले की रहने वाली शादीशुदा महिला है।

    शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का केस

    पीड़िता ने बताया कि पूर्व में उसका प्रेम संबंध ब्यौहारी के एक शादीशुदा युवक से चल रहा था। 2023 में दोनों ने मंदिर में शादी भी कर ली थी, लेकिन कुछ समय बाद ही युवक ने महिला के साथ रहने से इनकार कर दिया, तब महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शहडोल पुलिस ने उसके विरुद्ध शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का केस दर्ज किया था।

    पुलिस साक्ष्यों और परिस्थितियों की जांच जारी

    महिला का कहना है कि सोमवार को ब्यौहारी-शहडोल मार्ग पर स्थित ब्रिज के पास उसका पूर्व प्रेमी और उसके तीन साथियों ने उसे चलती बस से उतार लिया और ब्रिज के पास उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। हालांकि पहले भी पीड़िता ने दुष्कर्म की शिकायत की थी और अब दोबारा वही आरोप सामने आ रहे हैं, इसलिए पुलिस साक्ष्यों और परिस्थितियों की जांच कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान का कहना है कि आरोप गंभीर हैं और जांच में सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है।

