    20 फीट गहरी खाई में गिरी ओंकारेश्वर से उज्जैन जा रही बस, तीन यात्रियों की मौत, 9 घायल

    ओंकारेश्वर से उज्जैन जा रही यात्रियों से भरी बस सोमवार रात भेरूघाट क्षेत्र में 20 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकी 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल यात्रियों का इलाज जारी है।

    By Vinay Yadav
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 08:10:20 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 08:19:23 AM (IST)
    20 फीट गहरी खाई में गिरी ओंकारेश्वर से उज्जैन जा रही बस, तीन यात्रियों की मौत, 9 घायल
    बस हादसे में 3 लोगों की मौत

    1. नशे में था ड्राइवर, तेज गति से चला रहा था
    2. ढाबे से निकलकर पांच मिनट में हो गया हादस
    3. हादसे में दो बहनों और एक युवक की मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: सिमरोल थाना अंतर्गत भेरूघाट क्षेत्र में सोमवार देर रात ओंकारेश्वर से उज्जैन की ओर जा रही यात्रियों से भरी बस पलटकर खाई में गिर गई। हादसे में पद्मा बाई (45), राहुल (25) और अनिता (पत्नी, अशोक) की मौत हो गई है, जबकि नौ लोग घायल हुए।

    इनका उपचार एमवाय अस्पताल में किया जा रहा है। पेड़ों के कारण बस ज्यादा नीचे नहीं जा पाई। बस के गिरने की आवाज सुनते ही पास के ढाबे से व अन्य वाहन चालक मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। यात्रियों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया।


    घटना रात करीब 9.45 बजे हुई। बस एमपी 13 जेडई 4895 ओंकारेश्वर से उज्जैन की ओर जा रही थी। चोरल से भेरूघाट पर चढ़ते समय आने वाले डायवर्जन के मोड़ पर बस पलटकर खाई में गिर गई। बस में करीब 35 यात्री थे। पुलिस ने एक-एक कर यात्रियों को निकालने का प्रयास किया। महू-इंदौर से 108 व अस्पतालों की एंबुलेंस पहुंचीं। महू के मध्यभारत अस्पताल में दो शवों को लाया गया है और एक महिला की मौत एमवाय अस्पताल में इलाज के दौरान हुई।

    ढाबे से निकली बस और खाई में गिरी

    सूरत के रहने वाले यात्री रवि महू में भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि वे ओंकारेश्वर दर्शन के बाद उज्जैन जा रहे थे। तभी मोड़ पर बस अनियंत्रित हो गई। मैनपुरी के रहने वाले नवल चौहान ने बताया कि ढाबे पर खाना खाया और निकले, पांच मिनट में बस खाई में थी। ढाबे पर चालक ने शराब पी होगी। मैं पत्नी, बहन के साथ आया हूं, दोनों को चोट लगी है। खाई इतनी गहरी थी कि रस्सी से पकड़कर बाहर निकाला गया।

    ये यात्री हुए घायल

    एमवाय अस्पताल में घायल यात्रियों को इलाज के लिए लाया गया है। डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया सहित अन्य स्टॉफ ने पहले से ही पूरी व्यवस्था कर ली थी। हादसे में घायल चिंतेश पुत्र मंगल (47) निवासी न्यू गौरी नगर, सरला पत्नी चिंतेश (45), प्रियांशु पुत्र संजय (17) निवासी सूरत, नवल किशोर (40) निवासी मैनपुरी (उत्तर प्रदेश), कबीर पुत्र विजय (13) निवासी पुणे, नेहा पुत्री सर्वेश (25) निवासी मैनपुरी, सरला पत्नी विजय (32) निवासी पुणे, अजहर पुत्र मेहमूद (35) निवासी जूना रिसाला का उपचार चल रहा है। वहीं रवि निवासी सूरत, सोनाली पत्नी सुभाष मोहिते (31) और शिवांश पुत्र सुभाष पाटिल (4) का महू में उपचार चल रहा है।

    दो बहनों की मौत, नशे में था बस चालक

    हादसे में दो बहनें अनिता और पद्मा की मौत हुई है। अनिता और पद्मा बहन सरला और उनके पति चिंतेश के साथ ओंकारेश्वर दर्शन करने के लिए गए थे। वहां से घर आते समय यह हादसा हुआ है। एमवाय अस्पताल में अपनों के शव देखकर स्वजन बिलखते रहे। सरला ने बताया कि हमें रस्सी से बांधकर बाहर निकाला गया। सुबह ही दर्शन करने के लिए गए थे। चालक शराब के नशे में था और काफी तेज बस चला रहा था। भेरूघाट के पहले ही उसने एक ढाबे पर बस रोकी थी, उसके 10 मिनट बाद हादसा हो गया। ढाबे पर ही उसने शराब पी होगी।

    मृतकों के स्वजनों को दो-दो लाख की राशि

    मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि इंदौर और महू के बीच एक बस के पलटने के कारण हुए हादसे में तीन नागरिकों की मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक है। मृतकों के निकटतम स्वजन को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से दो-दो लाख रुपये और घायलों का निश्शुल्क उपचार करने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से दिवंगत की पुण्यात्माओं की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना है।

    बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। सिमरोल के पास घटना हुई है। आठ लोगों का उपचार एमवाय अस्पताल में चल रहा है। तीन लोगों की मौत हुई है। मृतकों को दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है।

    - शिवम वर्मा, कलेक्टर, इंदौर

