मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'दुकानों पर मुस्लिम सेल्समैन हटाए जाएं', इंदौर में BJP विधायक के बेटे की लव जिहाद के खिलाफ मुहिम

    Indore News: भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र व भाजपा नगर उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़ ने शहर के सबसे पुराने और महिला वस्त्रों के सबसे बड़े बाजार शीतलामाता बाजार और नलिया बाखल क्षेत्र में दुकानदारों से अपील की है कि वह अपने प्रतिष्ठानों में मुस्लिम सेल्समैन न रखें। अगर रखे हों तो तुरंत हटा दें। इस अपील के पीछे उन्होंने लव जिहाद की घटनाओं को रोकने की मंशा बताया है।

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 10:11:50 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 10:19:36 PM (IST)
    'दुकानों पर मुस्लिम सेल्समैन हटाए जाएं', इंदौर में BJP विधायक के बेटे की लव जिहाद के खिलाफ मुहिम
    इंदौर में लव जिहाद के खिलाफ मुहिम

    HighLights

    1. भाजपा विधायक के पुत्र ने व्यापारियों के साथ बैठक कर की अपील
    2. एकलव्य सिंह गौड़ ने कहा- अगर रखे हों तो तुरंत हटा दें
    3. अभियान को बाजार का शुद्धीकरण नाम दिया गया है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र व भाजपा नगर उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़ ने शहर के सबसे पुराने और महिला वस्त्रों के सबसे बड़े बाजार शीतलामाता बाजार और नलिया बाखल क्षेत्र में दुकानदारों से अपील की है कि वह अपने प्रतिष्ठानों में मुस्लिम सेल्समैन न रखें। अगर रखे हों तो तुरंत हटा दें। इस अपील के पीछे उन्होंने लव जिहाद की घटनाओं को रोकने की मंशा बताया है। विधायक पुत्र अपने सोर्स से इस क्षेत्र में स्थित करीब एक हजार दुकानों में काम करने वालों की जानकारी एकत्र करा रहे हैं।

    करीब सप्ताहभर पहले क्षेत्र के व्यापारी एसोसिएशन की बैठक बुलाकर गौड़ ने व्यापारियों से कहा कि दुकानों पर काम कर रहे मुस्लिम कर्मचारियों को तुरंत हटा दें। इसके बाद उनके लोग दुकान-दुकान पहुंचकर कर्मचारियों के आधार कार्ड भी देखेंगे। व्यापारियों से कहा गया कि पूरे बाजार की दुकानों पर शत प्रतिशत ग्राहक महिलाएं ही होती हैं। मुस्लिम कर्मचारी उन्हें निशाना बनाकर लव जिहाद को अंजाम दे रहे हैं। अभियान को लव जिहाद के खिलाफ बाजार का शुद्धीकरण अभियान नाम दिया गया है।

    इतना ही नहीं बाजार में यह तक कह दिया गया कि यदि किसी दुकान मालिक ने अपनी दुकान मुस्लिम को किराए पर दी है तो उसे भी खाली करवा लिया जाए। कुछ व्यापारियों ने इस पर अमल शुरू भी कर दिया है। जबकि कुछ व्यापारी इससे असहज भी नजर आ रहे हैं। दरअसल इस पर अमल व्यापारियों को आसान नहीं लग रहा। कुछ दुकानों पर 20-25 वर्षों से मुस्लिम कर्मचारी हैं और व्यापारी उन पर भरोसा भी करते हैं, ऐसे में उन्हें हटाना कुछ व्यापारियों को ठीक नहीं लग रहा। वहीं कुछ कारोबारियों को आशंका है कि बाजार में खरीदी करने मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं, ऐसी मुहिम से गलत संदेश भी जा सकता है और बाजार की ग्राहकी पर भी असर पड़ सकता है।

    उन्होंने कुछ नहीं किया तो हमें कदम उठाना पड़ा

    एकलव्य गौड़ ने कहा कि लव जिहाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी दुकानें जहां महिला ग्राहक आती हैं वहां मुस्लिम युवक डिजाइन-पैटर्न के फोटो भेजने के बहाने उनका नंबर लेते हैं और फिर लव जिहाद के लिए निशाना बनाते हैं। हम तो अब तक अपेक्षा कर रहे थे कि मुस्लिम धर्मगुरु और प्रबुद्धजन इसके खिलाफ आगे आएंगे और अपने समाजजन को समझाएंगे। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो इसे रोकने के लिए हमें ही कदम उठाना पड़ा। आगे अन्य बाजार जहां प्रमुख रूप से महिलाएं आती हैं, वहां भी इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा।

    बाजार में व्यापारियों की एक बैठक हो चुकी है। व्यापारी किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हैं लेकिन लव जिहाद के खिलाफ संदेश देना चाहते हैं। कुछ दुकानों पर भरोसेमंद दशकों पुराने मुस्लिम कर्मचारी हैं, बाजार को उनसे कोई परेशानी नहीं है। सब कमाएं और व्यापार करें हम यही चाहते हैं।- अतुल नीमा, महामंत्री, शीतलामाता बाजार व्यापारी एसोसिएशन।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.