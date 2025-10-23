मेरी खबरें
    इंदौर में घर में आग लगने से कार शोरूम के मालिक की मौत, पत्नी और बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

    Fire in Indore: इंदौर शहर में गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें घर में आग लगने से कार शोरूम के मालिक की मौत हो गई और उनके पत्नी और बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। प्रवेश अग्रवाल के घर के किचन में आग लगी थी और देखते ही देखते यह पूरे घर में फैल गई।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 09:22:17 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 10:19:57 AM (IST)
    इंदौर में घर में आग लगने से कार शोरूम के मालिक की मौत, पत्नी और बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
    कार शोरूम के मालिक प्रवेश अग्रवाल की तस्वीर, जिनकी घर में आग लगने से मौत हो गई।

    HighLights

    1. कार शोरूम के मालिक प्रवेश अग्रवाल की हो गई मौत।
    2. पत्नी रेखा और बेटियां सौम्या और मायरा भी हुईं घायल।
    3. आग की लपटों के बीच फंस गया था प्रवेश का पूरा परिवार।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें घर में आग लगने से कार शोरूम के मालिक की मौत हो गई और उनके पत्नी और बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। प्रवेश अग्रवाल के घर के किचन में आग लगी थी और देखते ही देखते यह पूरे घर में फैल गई। आग की लपटों में प्रवेश और उनका पूरा परिवार घिर गया। धुएं की वजह से उनका दम घुटने लगा।

    सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने प्रवेश को मृत घोषित कर दिया। प्रवेश की पत्नी रेखा की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। उनकी बेटी 14 साल की सौम्या और मायरा 12 साल भी घायल हुई हैं।


    जानकारी के मुताबिक प्रवेश के सौम्या मोटर्स नाम से उनके कई शोरूम हैं। वह पूर्व सीएम कमल नाथ के करीबी थे। प्रवेश ने नर्मदा युवा सेना भी बनाई थी। हादसे के वक्त गार्ड भी मौजूद थे पर कोई मदद करने नहीं पहुंचा।

    naidunia_image

    पूर्व सीएम कमल नाथ के साथ प्रवेश अग्रवाल की तस्वीर।

    प्रवेश अग्रवाल ग्वालियर के रहने वाले थे और उनके भाई मुकेश अग्रवाल सहित परिवार के कई सदस्य वहीं रहते हैं। वे महाराष्ट्र और गुजरात में भी कई ऑटोमोबाइल एजेंसी चलाते थे। इसके साथ ही देवास क्षेत्र में भी वे राजनीतिक रूप से सक्रिय थे।

