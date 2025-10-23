इंदौर में घर में आग लगने से कार शोरूम के मालिक की मौत, पत्नी और बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें घर में आग लगने से कार शोरूम के मालिक की मौत हो गई और उनके पत्नी और बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। प्रवेश अग्रवाल के घर के किचन में आग लगी थी और देखते ही देखते यह पूरे घर में फैल गई। आग की लपटों में प्रवेश और उनका पूरा परिवार घिर गया। धुएं की वजह से उनका दम घुटने लगा।

सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने प्रवेश को मृत घोषित कर दिया। प्रवेश की पत्नी रेखा की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। उनकी बेटी 14 साल की सौम्या और मायरा 12 साल भी घायल हुई हैं।