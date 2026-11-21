नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तेज रफ्तार कार ने गुरुवार रात बायपास पर दो बाइक पर सवार पांच लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में इलेक्ट्रिक ठेकेदार की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर कार की नंबर प्लेट टूटकर गिर गई थी, जिसके आधार पर पुलिस चालक और वाहन की तलाश कर रही है।

काम खत्म कर दो बाइक से घर लौट रहे थे पांच लोग हादसा तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में शराब दुकान के पास हुआ। मृतक की पहचान इदरीश नगर (मूसाखेड़ी) निवासी 55 वर्षीय राजूलाल पुत्र रामदुलारे के रूप में हुई है। उनका बेटा राज गंभीर रूप से घायल है। स्वजन के मुताबिक राजूलाल इलेक्ट्रिक के ठेके लेते थे।