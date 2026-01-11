इंदौर में चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों पर केस, ड्रोन के जरिए निगरानी कर रही पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। हार्डवेयर व्यापारी हुसैन भाई के साथ हुई घटना में छत्रीपुरा पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया। अम्मार नगर निवासी हुसैन भाई का शुक्रवार को चाइनीज मांझा से गला कटा था। पुलिस के अनुसार घटना बियाबानी स्थित पोस्ट ऑफिस के समीप की है। हुसैन भाई काम से बाइक से जा रहे थे। तभी मांझे से गर्दन में घाव हो गया। उनका निजी अस्पताल में उपचार करवाया गया। शनिवार को पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए परिवार से संपर्क कर हुसैन भाई के भाई सैफुद्दीन की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

इधर... चाइनीज मांझा से पतंग उड़ा रहा था, छत पर जा पहुंचे पुलिसकर्मी पुलिस ने चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की है। उसके खिलाफ बीएनएस की धारा में कायमी की है। भंवरकुआं पुलिस के अनुसार पुलिस ड्रोन कैमरे से चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाने वालों की निगरानी कर रही है। इसी दौरान कुछ युवक पतंग उड़ाते हुए दिखाई दिए। पुलिसकर्मी डोर की जांच करने पहुंचे तो एक युवक चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाते हुए मिला। पुलिस ने उसकी गिर्री जब्त कर ली और केस दर्ज कर लिया।