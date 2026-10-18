इंदौर के गरबा पंडालों में बवाल, गांधी नगर में किशोरी से छेड़छाड़ पर केस दर्ज, रेसकोर्स रोड पर चले लात-घूंसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गांधी नगर में गरबा पंडाल में छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपित बातचीत का दबाव बना रहा था। पुलिस के अनुसार घटना नैनोद मल्टी की है। किशोरी शनिवार रात गरबा खेलने गई थी। बी ब्लॉक में रहने वाले सुमित चौहान ने जबरदस्ती बात करने की कोशिश की। कुछ देर बाद किशोरी की मां भी वहां आ गई।

जबरदस्ती घर में घुसा और आपत्तिजनक हरकत की किशोरी ने मां को घटना बताई और तुरंत थाने में रिपोर्ट कर दी। बाणगंगा पुलिस ने भी महिला की शिकायत पर आरोपित रिंकू उर्फ सुमित उर्फ मुच्ची नरुका के खिलाफ छेड़छाड़ की धारा में कायमी की है। महिला का आरोप है कि रिंकू जबरदस्ती घर में घुसा और आपत्तिजनक हरकत की।