इंदौर के गरबा पंडालों में बवाल, गांधी नगर में किशोरी से छेड़छाड़ पर केस दर्ज, रेसकोर्स रोड पर चले लात-घूंसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गांधी नगर में गरबा पंडाल में छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपित बातचीत का दबाव बना रहा था। पुलिस के अनुसार घटना नैनोद मल्टी की है। किशोरी शनिवार रात गरबा खेलने गई थी। बी ब्लॉक में रहने वाले सुमित चौहान ने जबरदस्ती बात करने की कोशिश की। कुछ देर बाद किशोरी की मां भी वहां आ गई।
किशोरी ने मां को घटना बताई और तुरंत थाने में रिपोर्ट कर दी। बाणगंगा पुलिस ने भी महिला की शिकायत पर आरोपित रिंकू उर्फ सुमित उर्फ मुच्ची नरुका के खिलाफ छेड़छाड़ की धारा में कायमी की है। महिला का आरोप है कि रिंकू जबरदस्ती घर में घुसा और आपत्तिजनक हरकत की।
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रेसकोर्स रोड स्थित गरबा पंडाल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में डांडिया के बीच में ही लात-घूंसों से मारपीट हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। तुकोगंज पुलिस के अनुसार विवाद की शुरुआत कमेंट्स को लेकर हुई थी। मारपीट के दौरान गरबा करने आई महिलाएं भी एक-दूसरे को समझाते हुए नजर आ रही हैं।