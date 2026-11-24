नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राज्य सरकार द्वारा एक अप्रैल 2026 से स्टेट सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेल (एससीपीसीसी) इस इरादे से शुरू की गई थी कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया पारदर्शी होकर पेंशन संबंधी सारे कार्य समयसीमा में हो सकेंगे। इसके लिए पेंशनर्स को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन अब यह नई व्यवस्था इंदौर जिले के पेंशनर्स के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है।

रिटायर होने के छह महीने बाद भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) जारी नहीं हो पा रहा है। कई पेंशनर ग्रेच्युटी न मिलने और रिवाइज पीपीओ न होने से परेशान हो रहे हैं। सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था ने बढ़ा दी परेशानी, भोपाल का करना पड़ रहा रुख एससीपीसीसी की व्यवस्था शुरू होने से पूर्व तक पेंशनरों के कार्य जिला एवं संभागीय स्तर के कार्यालयों पर हो जाया करते थे, लेकिन अब पेंशन से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या का समाधान जिला या संभाग स्तर पर होना बंद हो गया है। अब छोटे से छोटे काम के लिए भी पेंशनरों को भोपाल का रुख करना पड़ रहा है।