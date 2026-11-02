इंदौर में बच्चों के खेलने पर बरसाई थीं गोलियां... बीच-बचाव करने आई मां को लगी, दोषी जफर को उम्रकैद

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बच्चों के सड़क पर खेलने को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर महिला की हत्या करने और उसके लड़के पर जानलेवा हमला करने वाले हत्यारे को सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्यारे पर 21 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। इस प्रकरण को जघन्य एवं चिह्नित प्रकरण की सूची में रखा गया था। इसकी प्रतिमाह समीक्षा भी की जा रही थी। वारदात 6 जून 2022 की है। हत्यारे का नाम जफर खान पिता इस्माईल खान निवासी चंदन नगर है।

बीच-बचाव करने आई मां को लगी गोली उसके घर के पास रहने वाले शाहरूख खान ने पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन रात करीब 10.30 बजे घर के सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसी वक्त जफर वहां आया और बच्चों के सड़क पर खेलने की बात को लेकर गालियां देने लगा। जब उसने जफर को ऐसा करने से रोका तो वह मारपीट करने लगा।