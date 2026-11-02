दिलजीत दोसांझ के इंदौर शो को बम से उड़ाने की धमकी, महापौर कार्यालय और 3 स्कूलों को ई-मेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रसिद्ध पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के 15 नवंबर को इंदौर में होने वाले शो को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। आतंकी संगठन के नाम से आए एक धमकी भरे ई-मेल में शो के दौरान विस्फोटक उपकरण (आईईडी) से धमाके करने की चेतावनी दी गई है। धमकी भरा ई-मेल इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यालय समेत कई अन्य लोगों को भेजा गया है।

ई-मेल में इंदौर महापौर कार्यालय के अलावा बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित बंगले ‘जलसा’ को भी उड़ाने की बात कही गई है। ई-मेल ‘खालिस्तानी नेशनल आर्मी’ के नाम से भेजा गया है। ई-मेल भेजने वालों में खुद को इंजीनियर गुरानाख सिंह, रुखन शाहवाला, डॉ. गुरनिरवेर सिंह और बब्बर खालसा (परमार-कनाडा) के प्रो. गुरकाल सिंह पीएचडी बताने वालों के नाम लिखे हैं।