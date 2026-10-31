इंदौर के नशा मुक्ति केंद्र में युवक के फांसी लगाने पर मची अफरा-तफरी, 70 से ज्यादा मरीज दीवार फांदकर भागे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की फांसी लगाने से मौत के बाद मरीजों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ ही देर में केंद्र से 70 से ज्यादा मरीज बाहर निकल आए। मुख्य दरवाजा पर ताला मिला तो दीवार फांदकर भाग गए। दो मंजिला केंद्र की तार फेंसिंग तक तोड़ दी गई। कोई दीवार से कूदा तो कोई अपना सामान लेकर सड़क की तरफ दौड़ पड़ा।

युवक ने बाथरूम में लगा ली फांसी अचानक बड़ी संख्या में लोगों को केंद्र से भागते देख आसपास के लोग भी घबरा गए और पुलिस को सूचना दी। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। रावजी बाजार टीआइ मनीष मिश्रा के अनुसार घटना शनिवार सुबह अग्रसेन चौराहा स्थित पहचान नशा मुक्ति केंद्र की है। यहां करीब एक महीने पहले भर्ती हुए सचिंद्र लोधी ने बाथरूम में फांसी लगा ली। घटना की जानकारी मिलते ही केंद्र में हड़कंप मच गया।