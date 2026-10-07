इंदौर में बंटी नागर के खुदकुशी केस में चैटिंग, फुटेज और कॉल डिटेल से खुल रहीं दबाव की परतें

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। रियल एस्टेट कारोबारी संदीप उर्फ बंटी नागर आत्महत्या केस में मंगलवार को भी बयान दर्ज किए गए। पलासिया पुलिस ने ड्राइवर और कर्मचारी को थाने बुलाया। घर से मिले सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और चैटिंग सामने रखकर उनसे पूछताछ की गई। इस दौरान भी ब्रोकर, कॉलोनाइजर और फायनेंसर के नाम सामने आए।

56 वर्षीय बंटी के कार्यालय में स्तुति, भवानी सहित बालकिशन, मनीष, उमेश, नितेश और गोपाल काम करते थे। पलासिया पुलिस ने मंगलवार को कर्मचारियों के पुन: बयान लिए। कर्मचारियों ने नियमित रूप से कार्यालय आने-जाने वालों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि बंटी दबाव के कारण कार्यालय कम आने लगे थे।