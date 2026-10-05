इंदौर में रियल एस्टेट कारोबारी बंटी नागर को धमका रहा था पार्षद का रिश्तेदार, मोबाइल में कारोबारियों की चैट मिली

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। रियल एस्टेट कारोबारी बंटी उर्फ संदीप नागर आत्महत्या केस में पुलिस लगभग निष्कर्स के करीब है। बंटी ने आर्थिक तंगी और वसूली से परेशान होकर ही आत्महत्या की है। रुपयों की मांग करने वाले कुछ लोगों द्वारा बिमारी की अफवाह फैलाई गई थी।

गुलमोहर कॉलोनी निवासी 56 वर्षीय बंटी द्वारा संस्कृति डेवलपर्स के नाम से कॉलोनी विकसित करने का काम किया जाता था। बंटी द्वारा बाल्याखेड़ी(बायपास) पर बड़ा प्रोजेक्ट लांच किया था। उसमें भाजपा नेता के रिश्तेदार राजेश, रितेश और बंटी गोयल का रुपया लगा था।