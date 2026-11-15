इंदौर में छठ महापर्व की छटा... मालवा की धरती पर उतरा बिहार और पूर्वांचल, डूबते सूर्य की आराधना

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। डूबते सूरज की लालिमा, जलकुंडों में कमर तक पानी में खड़े श्रद्धालु, हाथों में पूजन सामग्री और घाटों पर गूंजते छठी मैया के पारंपरिक गीत... यह दृश्य शहरभर में रविवार को विभिन्न स्थानों पर नजर आया। अवसर था चार दिवसीय छठ पर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य देने के अवसर पर। इन दृश्यों को देखकर मानो ऐसा लगा कि मालवा की धरती पर बिहार और पूर्वांचल उतर आया हो।

लोक आस्था के महापर्व छठ पर 150 से अधिक स्थायी और अस्थायी घाटों पर श्रद्धा और उल्लास का अनूठा संगम देखते ही बन रहा था। इस मौके पर हजारों व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और आरोग्यता की कामना की। इस दौरान बजते ''कांच ही बांस के बहंगिया'', ''उगे हे सूरज देव'' जैसे गीतों ने हर तरफ लोक संस्कृति और परंपरा की छटा बिखेर दी।

दोपहर बाद से ही स्कीम नंबर 54, अनुपम नगर, स्कीम नंबर 78, तुलसी नगर, समर पार्क, पिपलियापाला तालाब, बाणगंगा कुंड, पिपलियाहाना तालाब पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। कोई सिर पर बांस की बहंगी और हाथों में ठेकुआ, नारियल, केला, गन्ना तथा मौसमी फलों से सजी टोकरी लेकर पहुंचा तो कोई परिवार के साथ छठी मैया के गीत गुनगुनाते हुए घाटों की ओर बढ़ता दिखाई दिया। रंग-बिरंगी साड़ियों में सजी महिलाओं के माथे पर लंबा सिंदूर और हाथों में पूजा की थाली पर्व की पारंपरिक आभा को और निखार रही थी। अपराह्न चार बजे के बाद व्रतियों ने जलकुंडों में उतरकर सूर्यदेव की आराधना शुरू की। सूर्यास्त के समय घाटों पर श्रद्धालुओं की कतारें लग गईं। जल में झिलमिलाते दीप, फूलों से सजी टोकरियां और सामूहिक पूजा का दृश्य हर किसी को भावविभोर कर रहा था।