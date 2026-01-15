इंदौर में छापे के पहले ही मेवाती मोहल्ला से बिक गया था चाइनीज मांझा

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। चाइनीज मांझा के मामले में प्रशासन से चूक हो गई। मेवाती मोहल्ला और काछी मोहल्ला से सैंकड़ों चरखियां बिक गई और प्रतिबंध नहीं लगाया। यह खुलासा लसूड़िया और आजाद नगर थाने में गिरफ्तार आरोपितों ने खुद किया है। पुलिस अब जेल में बंद आरोपितों को भी आरोपित बनाने की तैयारी में है। शहर में चाइनीज मांझा से दो लोगों की मौत और 20 से ज्यादा जख्मी हो चुके है।
आजाद नगर पुलिस ने दो दिन पूर्व मनोज नायक को चाइनीज मांझा के साथ पकड़ा था। पूछताछ में बताया वह मेवाती मोहल्ला के रिजवान मेव से मांझा लेकर आया था। एमजी रोड़ टीआई विजयसिंह सिसोदिया के मुताबिक रिजवान डेढ़ महीने पूर्व ही दुकान मकान खाली चुका है।
पुलिस उसकी कईं बार तलाश कर चुकी है। इसी तरह लसूड़िया पुलिस द्वारा पकड़े आरोपितों ने मेवाती मोहल्ला के जावेद का नाम बताया जो जेल में बंद है और उसके विरुद्ध जिलाबदर का प्रस्ताव भेजा गया है।
बुधवार को हुई घटनाओं को लेकर पुलिस ने विशेष सतर्कता रखी। गुरुवार को ब्रिजों पर बल तैनात किया गया। पुलिसकर्मियों ने दोपहिया वाहन चालकों को रोका और वाहन धीमी गति से चलाने की सलाह दी। हेलमेट लगाने और गले में मफलर व प्रोटेक्टर लगाने के लिए कहा।