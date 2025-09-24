Indian Railways News: मध्य प्रदेश में 4 से 6 अक्टूबर तक कई ट्रेनें निरस्त, इन ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित, यहां देखें पूरी लिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। संरक्षा, सुरक्षा और सुचारू ट्रेन परिचालन को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल उज्जैन रेलवे स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग कार्य कर रहा है। इस काम के चलते चार से छह अक्टूबर तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।
निरस्त ट्रेनें
4 और 5 अक्टूबर को नागदा-रतलाम पैसेंजर एवं रतलाम-नागदा पैसेंजर निरस्त रहेगी।
शॉर्ट टर्मिनेट/शॉर्ट ओरिजिनेट ट्रेनें
मार्ग परिवर्तित ट्रेनें
4 और 5 अक्टूबर को महू (डा. अंबेडकर नगर)-प्रयागराज एक्सप्रेस महू-इंदौर-देवास-उज्जैन मार्ग से चलेगी।
3 और 4 अक्टूबर को भगत की कोठी-काचेगुड़ा एक्सप्रेस रतलाम-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज-लक्ष्मीबाई नगर-देवास-मक्सी मार्ग से चलेगी और इस दौरान उज्जैन स्टेशन पर नहीं जाएगी।
रेगुलेट ट्रेनें
5 अक्टूबर को बांद्रा टर्मिनस-बढ़नी स्पेशल मार्ग में 2 घंटे रेगुलेट होगी।
6 अक्टूबर को दौंड-ग्वालियर एक्सप्रेस 30 मिनट, बीना-नागदा एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट, वाराणसी सिटी-अहमदाबाद एक्सप्रेस 30 मिनट, भोपाल-दाहोद एक्सप्रेस 40 मिनट, महू-नई दिल्ली एक्सप्रेस 30 मिनट और इंदौर-दौंड एक्सप्रेस 20 मिनट रेगुलेट होगी।
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का शेड्यूल चेक कर लें।
