    Indore में 11वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, कमरे से मिली ‘Good Bye’ पेंटिंग

    MP News: इंदौर के आजाद नगर में 17 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर में अकेली होने के दौरान घटना हुई। पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन ‘गुड बाय’ संदेश वाली उसकी बनाई दो पेंटिंग मिलीं। शुरुआती जांच में मानसिक दबाव और परीक्षा तनाव की संभावनाएं सामने आई हैं।

    By Vinay Yadav
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 09:44:25 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 09:44:24 PM (IST)
    1. आजाद नगर में 17 वर्षीय छात्रा ने घर में अकेले फांसी लगाई।
    2. घटनास्थल से ‘गुड बाय’ वाली पेंटिंग मिली, सुसाइड नोट नहीं।
    3. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की, परीक्षा तनाव की आशंका।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आजाद नगर थाना क्षेत्र की चौधरी पार्क कॉलोनी, मुसाखेड़ी में 17 वर्षीय छात्रा राधिका दुबे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना उस समय हुई जब घर पर कोई मौजूद नहीं था। परिवार के लौटने पर उसे कमरे में फंदे से लटका पाया गया।

    पुलिस को नहीं मिला सुसाइड नोट

    मौके से पुलिस को किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि, कमरे में उसकी बनाई दो पेंटिंग मिलीं, जिनमें से एक पर “Good Bye” लिखा हुआ था। दूसरी पेंटिंग में शांत पहाड़ी दृश्य दिखाया गया है, जो उसके मानसिक हालात पर सवाल उठाती है।


    कक्षा 11 की छात्रा, परीक्षा चल रही थी

    राधिका कक्षा 11वीं की छात्रा थी और इन दिनों उसकी परीक्षाएं चल रही थीं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह पिछले कुछ दिनों से तनाव में थी, लेकिन परिवार को इसकी गहराई का अंदाजा नहीं था। परीक्षा दबाव या किसी व्यक्तिगत कारण की जांच की जा रही है।

    परिवार में मातम, जांच शुरू

    परिजनों ने बताया कि राधिका कला में रुचि रखती थी और अक्सर पेंटिंग बनाती थी। लेकिन ‘गुड बाय’ वाली पेंटिंग ने सभी को झकझोर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

