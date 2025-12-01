मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक हरकत... स्कूल में महिला के साथ पकड़ाया शिक्षक, वीडियो वायरल होने के बाद टीचर निलंबित

    MP News: पहाड़गढ़ विकासखंड के निमास स्कूल के शिक्षक ने शिक्षा के मंदिर में ही बेहद शर्मसार करने वाली हरकत की है। शिक्षक अशोक पाठक एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया। इसका एक वीडियो सोमवार को सामने आते ही शिक्षा विभाग ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 09:31:43 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 09:31:42 PM (IST)
    शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक हरकत... स्कूल में महिला के साथ पकड़ाया शिक्षक, वीडियो वायरल होने के बाद टीचर निलंबित
    स्कूल में महिला के साथ पकड़ाया शिक्षक। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. शिक्षक ने शिक्षा के मंदिर में ही बेहद शर्मसार करने वाली हरकत की
    2. हाड़गढ़ क्षेत्र स्थित निमास स्कूल का वीडियो हुआ था बहुप्रसारित
    3. शिक्षा विभाग ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। पहाड़गढ़ विकासखंड के निमास स्कूल के शिक्षक ने शिक्षा के मंदिर में ही बेहद शर्मसार करने वाली हरकत की है। शिक्षक अशोक पाठक एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया। इसका एक वीडियो सोमवार को सामने आते ही शिक्षा विभाग ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

    शिक्षक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति पकड़ाया

    वायरल हो रहे वीडियो में स्कूल परिसर में बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं जबकि स्कूल कक्ष में शिक्षक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में जिस महिला के साथ शिक्षक अशोक पाठक दिखाई दे रहे है, उसी महिला ने मोबाइल दूसरी महिला को पकड़ाकर वीडियो बनवाया है।


    यह भी पढ़ें- DAVV PhD: पीएचडी में एडमिशन को लेकर रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई, 3 दिसंबर तक जमा होंगे आवेदन

    शिक्षक अशोक पाठक को निलंबित किया

    डीपीसी हरीश तिवारी ने बताया कि शिक्षक अशोक पाठक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच समिति बनाई गई है, जो जांच कर रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.