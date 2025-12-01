शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक हरकत... स्कूल में महिला के साथ पकड़ाया शिक्षक, वीडियो वायरल होने के बाद टीचर निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। पहाड़गढ़ विकासखंड के निमास स्कूल के शिक्षक ने शिक्षा के मंदिर में ही बेहद शर्मसार करने वाली हरकत की है। शिक्षक अशोक पाठक एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया। इसका एक वीडियो सोमवार को सामने आते ही शिक्षा विभाग ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

शिक्षक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति पकड़ाया वायरल हो रहे वीडियो में स्कूल परिसर में बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं जबकि स्कूल कक्ष में शिक्षक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में जिस महिला के साथ शिक्षक अशोक पाठक दिखाई दे रहे है, उसी महिला ने मोबाइल दूसरी महिला को पकड़ाकर वीडियो बनवाया है।