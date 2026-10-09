इंदौर में सुविधाघरों का स्वच्छता सर्वे : जहां है हजारों की आवाजाही, वहीं नहीं हो रही सफाई

कुलदीप भावसार, नईदुनिया, इंदौर : जिन बाजारों में रोजाना हजारों की संख्या में लोगों की आवाजाही बनी रहती है, उन्हीं के सुविधाघर असुविधा से भरे पड़े हैं। सुविधाघरों के स्वच्छता सर्वे के अंतर्गत हमने शहर के व्यस्त बाजारों का निरीक्षण किया।

पाया कि सुविधाघर के नाम पर नगर निगम ने ढांचे तो खड़े कर दिए, रखरखाव के नाम पर लाखों रुपये भी खर्च भी हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन सुविधाघरों की साफ-सफाई पर निगम का ध्यान ही नहीं है। हालत यह है कि बाजारों में बने 90 प्रतिशत से ज्यादा सुविधाघर बदहाल हैं।

छत पर टंकियां रखी भी हैं तो सिर्फ दिखाने के लिए इन सुविधाघरों में पानी तो है ही नहीं। छत पर टंकियां रखी भी हैं तो सिर्फ दिखाने के लिए। इंदौर प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी है। प्रदेश के अलग-अलग शहर से रोजाना हजारों लोग इन बाजारों में पहुंचते हैं। दुकानदारों के साथ-साथ बड़ी संख्या में पहुंचने वाले ग्राहकों को भी इन सुविधाघरों का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब अन्य शहरों से आए व्यापारी और आमजन हमारे शहर के बदबूदार और गंदगी से अटे पड़े सुविधाघरों का इस्तेमाल करते होंगे तो वे क्या छवि लेकर अपने शहर को जाते होंगे। सिर्फ स्वच्छ सर्वे से पहले सुविधाघरों के हालात सुधारने से कुछ नहीं होगा।