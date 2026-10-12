इंदौर में पब्लिक टॉयलेट का स्वच्छता सर्वेक्षण: अब होगी निगरानी, बनेगी नई कार्ययोजना

कुलदीप भावसार, नईदुनिया, इंदौर। जनता को सुविधा देने के नाम पर बनाए गए शहर के 350 से ज्यादा बदहाल सुविधाघरों की हालत सुधारने के लिए नगर निगम अब नई कार्ययोजना तैयार करेगा। समय-समय पर इन सुविधाघरों का आडिट होगा, लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी भी तय होगी। आर्थिक दंड और विभागीय कार्रवाई तक की अनुशंसा की जाएगी।

नईदुनिया के अभियान ‘सुविधाघरों का स्वच्छता सर्वेक्षण’ में भी यह बात सामने आई है कि शहर के ज्यादातर सुविधाघरों में पानी की व्यवस्था तक नहीं है। सुविधाघरों में वाश-बेसिन तो लगे हैं, लेकिन पानी और नलों की टोंटियां दोनों गायब हैं। सुविधाघरों में साफ-सफाई की नियमित व्यवस्था नहीं है।

कई जगह तो हालत इतने खराब हैं कि गंदगी सड़क पर बहती रहती है। अब ऐसे सभी सुविधाघरों को सुधारा जाएगा। सुविधाघरों की छतों पर रखी टंकियों को पानी से भरा जाएगा। खराब हो चुकी पाइप लाइनों को भी सुधारा जाएगा। जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए नईदुनिया ने शहरभर के सुविधाघरों का स्वच्छता सर्वेक्षण किया। कुछ प्रमुख स्थानों के सुविधाघरों की अव्यवस्था का उल्लेख करते हुए सचित्र समाचार भी प्रकाशित किए। सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि जिन लोगों के पास इन सुविधाघरों की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे।