नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लवकुश चौराहे पर बने डबल लेयर ओवरब्रिज की दूसरी भुजा का लोकार्पण आगामी 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। इसके दो दिन बाद यानी 4 दिसंबर को जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दोनों प्रमुख आयोजनों की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर रविवार को जिले के प्रभारी मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने रेसीडेंसी कोठी में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि डबल लेयर ब्रिज की दूसरी भुजा पर यातायात शुरू होने से क्षेत्र के वाहन चालकों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को गरिमामय बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।