    CM Mohan Yadav के बयान से व्यापारी नाराज, सोयाबीन की खरीदी रोकने की चेतावनी; सरकार से मांगी सफाई

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav )के भावांतर योजना (Bhavantar Yojana) पर दिए बयान के बाद प्रदेशभर के अनाज, दलहन और तिलहन व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई है। नीमच और खंडवा मंडियों में किसानों और व्यापारियों के बीच विवाद हुआ। व्यापारी संघ ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए सोयाबीन की खरीदी बंद करने की चेतावनी दी है।

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 08:37:51 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 08:39:21 PM (IST)
    मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव (File Photo)

    HighLights

    1. मुख्यमंत्री के बयान से व्यापारियों में गहरा असंतोष फैला।
    2. नीमच और खंडवा मंडी में हुई मारपीट की घटनाएं।
    3. व्यापारियों ने सोयाबीन खरीद बंद करने की चेतावनी दी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: सोयाबीन की खरीद पर राजनीति शुरू होने और मुख्यमंत्री के ताजा बयान के बाद मंडियों में असंतोष फूटता दिख रहा है। प्रदेश के कारोबारियों ने सोयाबीन की खरीद से किनारा करने का प्रस्ताव दिया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव के बयान के बाद यह स्थिति बनी है।

    व्यापारी उलटे-पुलटे दाम लगाए तो उसकी कालर पकड़ों- CM

    मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने बैठक में भावांतर योजना पर चर्चा के दौरान कह दिया था कि व्यापारी उलटे-पुलटे दाम लगाए तो उसकी कालर पकड़ों। बुधवार को मप्र अनाज दलहन तिलहन व्यापारी संघ ने बयान जारी कर मुख्यमंत्री के बयान की निंदा की ओर कहा कि इस बयान के बाद नीमच व खंडवा मंडी में किसानों ने व्यापारियों के साथ मारपीट कर दी।


    सरकार के प्रति बढ़ रहा असंतोष

    सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष गोपालदास अग्रवाल ने कहा कि इस बयान और रवैये से सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा है। प्रदेश का व्यापारी स्वाभिमान से ही व्यापार करेगा। व्यापारी चाहते हैं कि किसानों से सोयाबीन सरकार ही क्रय करें। मुख्यमंत्री अपने बयान और व्यापारी के सम्मान पर स्थिति स्पष्ट करें। अन्यथा प्रदेशभर के व्यापारी सभी मंडियों में सोयाबीन की खरीदी बंद कर देंगे।

