CM Mohan Yadav के बयान से व्यापारी नाराज, सोयाबीन की खरीदी रोकने की चेतावनी; सरकार से मांगी सफाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: सोयाबीन की खरीद पर राजनीति शुरू होने और मुख्यमंत्री के ताजा बयान के बाद मंडियों में असंतोष फूटता दिख रहा है। प्रदेश के कारोबारियों ने सोयाबीन की खरीद से किनारा करने का प्रस्ताव दिया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव के बयान के बाद यह स्थिति बनी है।

व्यापारी उलटे-पुलटे दाम लगाए तो उसकी कालर पकड़ों- CM मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने बैठक में भावांतर योजना पर चर्चा के दौरान कह दिया था कि व्यापारी उलटे-पुलटे दाम लगाए तो उसकी कालर पकड़ों। बुधवार को मप्र अनाज दलहन तिलहन व्यापारी संघ ने बयान जारी कर मुख्यमंत्री के बयान की निंदा की ओर कहा कि इस बयान के बाद नीमच व खंडवा मंडी में किसानों ने व्यापारियों के साथ मारपीट कर दी।