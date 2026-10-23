इंदौर में सेमीकंडक्टर समिट का शुभारंभ करेंगे CM, मध्य प्रदेश को मिलेंगे 33000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर के ब्रिलियंट कंवेशन सेंटर में आयोजित होने वाली मप्र सेमीकंडक्ट समिट में आज निवेश, तकनीकी सहयोग और सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास की संभावनाओं पर चर्चा होगी। दो दिवसीय समिट में देश-विदेश की सेमीकंडक्टर कंपनियों के प्रतिनिधि, निवेशक, उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद और स्टार्टअप प्रतिनिधि शामिल होंगे।

इस समिट में मप्र को 33 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलने की संभावना है। समिट में जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान एवं स्वीडन के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। दो दिवसीय समिट में आठ पैनल चर्चाएं, चार राउंडटेबल, चार कीनोट उद्बोधन होंगे। इसके मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2026 पर हितधारकों से चर्चा की जाएगी ।

मप्र के रास्ते भारत में प्रवेश करेगा आईएसआईजी

विश्व में यूएस, चीन, ताइवान, कोरिया, यूरोप व जापान में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में पैठ बना चुका आईएसआईजी (इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रुप) पहली बार मप्र के रास्ते भारत में निवेश करेगा। इंदौर में होने वाली सेमिकंडक्टर समिट में यह ग्रुप पहली बार शामिल होगा। यह समूह विदेश के सेमिकंडक्टर क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को भारतीय कंपनियों व यहां के बाजार से जोड़ेगा।

इंदौर, भोपाल व ग्वालियर में नौ हजार करोड़ से अधिक के निवेश

एमपीएसईडीसी की भूमि आवंटन समिति द्वारा चार कंपनियों को भोपाल, इंदौर एवं ग्वालियर में लगभग 50 एकड़ भूमि हेतु आशय-पत्र (एलओआई) प्रदान किए जाएंगे। इनसे 9 हजार करोड़ के निवेश तथा चार हजार से अधिक को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

ग्वालियर, गंगा मालनपुर : 6,415 करोड़

साइटैक आरई कंपनी 15 एकड़ भूमि पर 50 मेगावाट का हाइपर स्केल डेटा सेंटर तैयार करेगी। इसका भविष्य में 100 मेगावाट तक विस्तार किया जाएगा।

भोपाल, इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर-2 : 2,000 करोड़ का निवेश (प्रथम चरण में 250 करोड़ रुपये)

उना इको सिस्टम्स लगभग 20 एकड़ भूमि पर 1.5 गीगावाट-घंटा क्षमता की लिथियम सेल विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी।

भोपाल,आईटी पार्क, बड़वाई : 310 करोड़ का निवेश

केंस इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगभग 10 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण (ईएमएस) इकाई लगाएगी। इससे करीब 950 लोगों को रोजगार मिलेगा।

इंदौर, आईटी पार्क, सिंहासा : 500 करोड़ का निवेश

औरिगा आईटी साल्यूशंस कंपनी लगभग 5 एकड़ भूमि पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर तैयार करेगी। इससे 3,500 लोगों के प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

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