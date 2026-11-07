इंदौर में इस सीजन की सबसे ठंडी रात, 12 डिग्री सेल्सियस रहा पारा, तापमान में लगातार गिरावट बनी रहेगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इस सीजन में गुरुवार की रात सबसे ठंडी रात रही। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम रहा है। वहीं दिन के तापमान में भी हल्की गिरावट देखने को मिली।

अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य था। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक कोई सिस्टम न होने के कारण अब बादल नहीं है। उत्तरी हवाओं के कारण दिन व रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है।