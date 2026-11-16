खंडवा नगर निगम को मिला नया हाईटेक ठिकाना, 80 कक्ष और 22 काउंटर वाले पांच मंजिला भवन का लोकार्पण

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। शहर के हरसूद रोड स्थित सिविल लाइंस क्षेत्र में विधि महाविद्यालय के पास नवीन नगर निगम कार्यालय भवन का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकार्पण किया। यहां से नाहलदा के आदर्श महाविद्यालय मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री यादव को लोक कलाकार नृत्य कर मंच तक ले गए।

16 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ पांच मंजिला भवन नगर निगम ने महत्वाकांक्षी परियोजना पर 16 करोड़ 97 लाख रुपए खर्च किए हैं। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस पांच मंजिला भवन के निर्माण से विभिन्न कार्यालयीन कार्यों के संचालन में सुविधा मिलेगी और आम नागरिकों को भी बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। कार्यालय भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में महापौर अमृता यादव, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक छाया मोरे सहित जनप्रतिनिधि, एमआईसी सदस्य, पार्षद व शहरवासी उपस्थित थे।