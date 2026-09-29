इंदौर में एआई ट्रेडिंग और मुनाफे का लालच देकर कंपनी कर्मचारी के साथ 7.20 लाख रुपये की साइबर ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एआई आधारित ट्रेडिंग एप के जरिए भारी मुनाफे का झांसा देकर युवक से 7.20 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने पहले 100 डॉलर निवेश कराने के बाद 50 डॉलर की राशि वापस कर युवक का भरोसा जीता। इसके बाद बोनस, मेगा ट्रेड, ब्रोकरेज और टैक्स के नाम पर अलग-अलग किस्तों में रकम जमा कराते रहे। सोमवार को परदेशीपुरा पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

रोज 5 से 10 प्रतिशत मुनाफा मिलने का दिया लालच पुलिस के अनुसार अनुसार फरियादी विजय बैरवा निजी कंपनी में काम करते हैं। सात अगस्त को मोबाइल पर अंकित पाल नाम के व्यक्ति का कॉल आया। उसने बताया कि वैल्यू ट्रेड नाम का एआई आधारित ट्रेडिंग एप है, जिसमें 100 डॉलर निवेश करने पर रोज 5 से 10 प्रतिशत मुनाफा मिलेगा।

विजय एप की लिंक नहीं खोल पाए तो आरोपित ने दस्तावेज लेकर खुद उनका ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया। 10 अगस्त को विजय ने करीब 10 हजार रुपए जमा किए। अगले दिन एप पर बैलेंस 104 डॉलर दिखा। कुछ दिन बाद बैलेंस 152 डॉलर होने पर विजय ने 50 डॉलर विड्रा किए, जो उनके बैंक खाते में आ गए। इससे उन्हें एप और आरोपित पर भरोसा हो गया। बोनस और मेगा ट्रेड के नाम पर बढ़ती गई रकम 20-21 अगस्त को आरोपित ने पांच हजार डॉलर का बोनस दिलाने के नाम पर 500 डॉलर यानी करीब 47 हजार रुपए जमा कराए। अगले दिन मेगा ट्रेड के नाम पर 62 हजार रुपये और जमा करवाए। 28 अगस्त को एप पर बैलेंस 19 हजार डॉलर से ज्यादा दिखाया।