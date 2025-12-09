दो करोड़ की धोखाधड़ी में फरार पटवारी पर फरियादी ने रखा 21 हजार रुपए का इनाम

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी में फरार पटवारी रामगोपाल रातड़िया और उसके सहयोगी अनिल बोहरा पर कारोबारी ने 21 हजार रुपये का इनाम रखा है। तुकोगंज पुलिस दोनों आरोपितों की तलाश में जुटी है।

ग्राम मोड़ी सुसनेर(आगर) निवासी पटवारी रामगोपाल और अनिल बोहरा(पाटीदार) पर 30 नवंबर को कारोबारी विजय भट्ट ने धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था।

आरोपितों पर नलखेड़ा स्थित जमीन का सौदा कर रुपये लेने का आरोप है। उसके खिलाफ नलखेड़ा,आगर,सुसनेर में भी धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज है। पटवारी फिलहाल महू पदस्थ है।

मंगलवार को फरियादी ने कलेक्टर शिवम वर्मा को शिकायत कर गिरफ्तारी की मांग की। एफआईआर होने के बाद पटवारी फरार हो गया है। वह वाट्सएप कॉल से लोगों के संपर्क में है।

फरियादी ने आरोपित को निलंबित करने की मांग की और 21 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रेलवे स्टेशन,बस अड्डों सहित प्रमुख स्थानों पर पोस्टर चस्पा कर दिए। टीआइ जितेंद्र यादव के मुताबिक आरोपित की तलाश में दबिश दी जा रही है।