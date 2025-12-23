MGM मेडिकल कॉलेज रैगिंग के मामले में शिकायत निकली झूठी, 120 बच्चों के हुए लिखित बयान; क्या सामने आने से डर रहे छात्र?

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की शिकायत झूठी निकली है। जांच कमेटी ने करीब 120 बच्चों के लिखित बयान लिए है, इनमें से किसी ने भी रैगिंग होने की घटना की पुष्टि नहीं की है। हालांकि यह पहली बार नहीं है, दो माह पहले भी भी छात्रा ने शिकायत की थी, जिसे वापस ले ली थी।

कई बार जूनियर दबाव में आकर जांच कमेटी के सामने बोलने में बचते हैं, क्योंकि यदि उनकी पहचान उजागर हो जाती है तो उन्हें परेशान किया जाता है। दो दिन पहले हुई शिकायत में आरोप लगा था कि पूर्व में रैगिंग के आरोप में सस्पेंड हुए सीनियर ने निजी फ्लैट पर बुलाकर मारपीट की और डांस करवाया। साथ ही उन्हें शराब पीने के लिए भी मजबूर किया। शिकायत के बाद एंटी रैगिंग कमेटी ने पुरे मामले की जांच की। बता दें कि यह पत्र पहली मंजिल पर फिजियोलॉजी विभागाध्यक्ष के कार्यालय में मिला था।