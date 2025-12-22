मेरी खबरें
    नीमच में खनन माफिया की 'फिल्मी' चुनौती, प्रभारी मंत्री के ऑडियो पर बनाया वीडियो, कहा- हम जो काम करते हैं, खुलेआम करते हैं

    Neemuch News: सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके गांधी सागर डूब क्षेत्र के खनन माफिया ने फिर जिला प्रशासन, पुलिस व खनिज विभाग को सीधी चुनौती दी है। इस ब

    By jaswant purohitEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 10:56:31 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 10:56:31 PM (IST)
    नीमच में खनन माफिया की 'फिल्मी' चुनौती, प्रभारी मंत्री के ऑडियो पर बनाया वीडियो, कहा- हम जो काम करते हैं, खुलेआम करते हैं
    नीमच में खनन माफिया की 'फिल्मी' चुनौती।

    HighLights

    1. 'हम जो काम करते है, खुलेआम करते हैं...' अवैध खनन माफिया ने वीडियो जारी कर दी चुनौती
    2. प्रभारी मंत्री की प्रेस कान्फ्रेंस में प्रश्न के ऑडियो के साथ फिल्मी गानों पर वीडियो बना कर किया पोस्ट
    3. जिला प्रशासन व पुलिस विभाग की मदद से नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी- खनिज अधिकारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके गांधी सागर डूब क्षेत्र के खनन माफिया ने फिर जिला प्रशासन, पुलिस व खनिज विभाग को सीधी चुनौती दी है। इस बार अवैध खनन में लिप्त लोगों ने जिले की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया से अवैध खनन के संबंध में मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के ऑडियो के साथ फिल्मी गानों के वीडियो बनाए और इसे अपलोड किया है। गाना है- 'हम जो काम करते है, खुलेआम करते हैं।' जिम्मेदारों ने जांच के बाद प्रभावी कार्रवाई करने की बात कही है।

    नावों की मदद से रेत का अवैध खनन होता है

    बता दें कि मनासा विकासखंड में गांधी सागर डूब क्षेत्र लगता है। डूब क्षेत्र में चंबल नदी से रेत के अवैध खनन की बातें अक्सर सामने आती हैं। डूब क्षेत्र के कुंडला, खानखेड़ी सहित अन्य इलाकों में फाइटर व बड़े आकार की नावों की मदद से रेत का अवैध खनन होता है। इन क्षेत्रों में संबंधित विभाग आए दिन कार्रवाई करते हैं। गत दिनों जिले की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया नीमच आई थीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सामने अवैध खनन का मामला उठा था और इसमें सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के शामिल होने के आरोप लगे थे।


    वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया

    इसी संवाद की ऑडियो क्लिप का उपयोग कर मनासा क्षेत्र से खनन माफिया ने फिल्मी गानों के साथ एक से अधिक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं। इनके जरिए उन्होंने अपरोक्ष रूप से अवैध खनन जारी रख जिम्मेदार अधिकारियों को सीधी चुनौती दी है। जिला प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग के अधिकारियों ने इन वीडियो की जांच कराने के बाद मौके पर प्रभावी कार्रवाई करने की बात कही है। मालूम हो कि डूब क्षेत्र में जिला प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग पूर्व में खनन माफिया पर प्रभावी कार्रवाई कर चुका है।

    अधिकारियों ने क्या कहा?

    सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो अपलोड किए जाने की जानकारी मिली है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। गांधी सागर डूब क्षेत्र में यदि अवैध रूप से रेत खनन किया जा रहा है तो जिला प्रशासन व पुलिस विभाग की मदद से नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। खनिज विभाग पूर्व में भी प्रभावी कार्रवाई कर चुका है। - गजेंद्र सिंह डावर, प्रभारी खनिज अधिकारी, नीमच

    खनन माफिया द्वारा गांधी सागर के डूब क्षेत्र में रेत के अवैध खनन के संबंध में चुनौती देते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करने की जानकारी आपके माध्यम से मिली है। हम इस संबंध में पुलिस की मदद से जांच करा कर ठोस कार्रवाई करेंगे। क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध कृत्य का संचालन नहीं देने दिया जाएगा। - किरण आंजना, एसडीएम मनासा

