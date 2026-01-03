मेरी खबरें
    इंदौर में 16 मौतों पर 'संग्राम', भागीरथपुरा पहुंची कांग्रेस कमेटी को दिखाए गए काले झंडे, जमकर हुई धक्का-मुक्की

    Indore Contaminated Water: भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से 16 मौतों के बाद इंदौर की राजनीति में उबाल आ गया है। शुक्रवार को इस मुद्दे को लेकर कांग ...और पढ़ें

    By Lokesh SolankiEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 03:26:25 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 03:31:58 PM (IST)
    इंदौर में 16 मौतों पर 'संग्राम', भागीरथपुरा पहुंची कांग्रेस कमेटी को दिखाए गए काले झंडे, जमकर हुई धक्का-मुक्की
    भागीरथपुरा में कांग्रेस-भाजपा आमने सामने

    HighLights

    1. भागीरथपुरा में पहुंची कांग्रेस द्वारा गठित जांच कमेटी
    2. कांग्रेस नेताओं को भागीरथपुरा में घुसने से रोका जा रहा
    3. इंदौर की कमेटी में शामिल जयवर्धन सिंह नहीं पहुंचे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से 16 मौतों के बाद इंदौर की राजनीति में उबाल आ गया है। शुक्रवार को इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस द्वारा गठित जांच कमेटी के सदस्य और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित कई विधायक और नेता प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। कांग्रेस के इस दौरे का भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुरजोर विरोध किया, जिसके चलते दोनों दल आमने-सामने आ गए।

    पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार और स्थानीय प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को निशाने पर लेते हुए कहा, "कैलाश जी, अगर आपकी प्रशासन में चल ही नहीं रही है, तो इस्तीफा दे दीजिए।" उन्होंने घोषणा की कि इस त्रासदी के विरोध में शनिवार को कांग्रेस पूरे प्रदेश में भाजपा के बड़े नेताओं के घरों के बाहर 'घड़ियाल' बजाकर सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेगी। हालांकि, कमेटी के सदस्य जयवर्धन सिंह इस दौरे में शामिल नहीं हो सके।


    यह भी पढ़ें- आईएएस क्षितिज सिंघल बने इंदौर नगर निगम के नए कमिश्नर, भागीरथपुरा कांड के बाद दिलीप यादव को हटाया गया

    चूड़ियां, काले झंडे और धक्का-मुक्की

    कांग्रेस नेताओं के पहुंचने से पहले ही भाजपा कार्यकर्ता भारी संख्या में भागीरथपुरा में जमा हो गए थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें क्षेत्र में घुसने से रोकने की कोशिश की। माहौल तब और तनावपूर्ण हो गया जब कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं की ओर चूड़ियां फेंकी और काले झंडे दिखाए। इस दौरान पुलिस को स्थिति संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

