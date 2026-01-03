इंदौर में 16 मौतों पर 'संग्राम', भागीरथपुरा पहुंची कांग्रेस कमेटी को दिखाए गए काले झंडे, जमकर हुई धक्का-मुक्की

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से 16 मौतों के बाद इंदौर की राजनीति में उबाल आ गया है। शुक्रवार को इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस द्वारा गठित जांच कमेटी के सदस्य और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित कई विधायक और नेता प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। कांग्रेस के इस दौरे का भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुरजोर विरोध किया, जिसके चलते दोनों दल आमने-सामने आ गए।

पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार और स्थानीय प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को निशाने पर लेते हुए कहा, "कैलाश जी, अगर आपकी प्रशासन में चल ही नहीं रही है, तो इस्तीफा दे दीजिए।" उन्होंने घोषणा की कि इस त्रासदी के विरोध में शनिवार को कांग्रेस पूरे प्रदेश में भाजपा के बड़े नेताओं के घरों के बाहर 'घड़ियाल' बजाकर सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेगी। हालांकि, कमेटी के सदस्य जयवर्धन सिंह इस दौरे में शामिल नहीं हो सके।