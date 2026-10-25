इंदौर में निगम की कार्रवाई पर बवाल... कांग्रेस पार्षद पर FIR, सरकारी गाड़ी की हवा निकालने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अवैध ठेले हटाने पालदा पहुंची नगर निगम की रिमूवल टीम के काम में बाधा डालने पर भंवरकुआं पुलिस ने वार्ड 75 के कांग्रेस पार्षद कुणाल सोलंकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले में सहायक रिमूवल अधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी। आरोप है कि कुणाल शासकीय वाहनों के आगे बैठ गए और ट्रक के पहिये की हवा निकाल दी।

जब्त ठेले लौटाने का बनाया दबाव: सरकारी ट्रक के आगे अड़े पार्षद और समर्थक टीआई संतोष दूधी के मुताबिक मामले में अंबिकापुरी निवासी विनीत तिवारी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। तिवारी के अनुसार रिमूवल टीम गुरुवार को आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ पालदा नाका (मेन रोड) पर अवैध तरीके से लगे ठेले हटाने पहुंची थी। सड़क पर यातायात बाधित कर रहे ठेले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टीम ने तीन ठेले जब्त किए।