    By Lokesh SolankiEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 05:27:44 AM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 05:37:05 AM (IST)
    Indore Water Crisis: भागीरथपुरा कांड को लेकर कांग्रेस की न्याय यात्रा आज, जुटेंगे प्रदेशभर के नेता
    कांग्रेस की न्याय यात्रा आज

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद आक्रामक हुई कांग्रेस ताकत दिखाने के लिए फिर से सड़क पर उतरेगी। रविवार को कांग्रेस इंदौर में न्याय यात्रा आयोजित कर रही है। प्रदेश भर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व स्थानीय पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से कांग्रेस विधायक भी इसमें शामिल होने इंदौर पहुंच रहे हैं।

    जिला और शहर कांग्रेस दावा कर रही है कि भागीरथपुरा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग लेकर निकाली जा रही यात्रा में करीब 10 हजार लोग जुटेंगे। जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े और शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे के अनुसार सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बल्कि आम लोग भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं।


    रविवार सुबह 11.30 बजे बड़ा गणपति से मौन रैली के रूप में यात्रा शुरू होगी। राजवाड़ा पर देवी अहिल्या प्रतिमा के पर यात्रा का समापन होगा। कांग्रेस के अनुसार सरकार और नगर निगम की लापरवाही, विफलता के बाद भी जिम्मेदार बेशर्मी से पद पर बने हुए हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही से लोगों की मौत हुई और सरकार दो लाख रुपये इंदौर के नागरिकों की जान की कीमत लगा रही है।

    न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेसी बाह पर काली पट्टी बांधेंगे, काले झंडे लेकर निकलेंगे और मंत्री व महापौर से इस्तीफे की मांग के साथ मृतकों के आश्रितों को एक-एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग भी की जाएगी।

