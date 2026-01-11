Indore Water Crisis: भागीरथपुरा कांड को लेकर कांग्रेस की न्याय यात्रा आज, जुटेंगे प्रदेशभर के नेता

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद आक्रामक हुई कांग्रेस ताकत दिखाने के लिए फिर से सड़क पर उतरेगी। रविवार को कांग्रेस इंदौर में न्याय यात्रा आयोजित कर रही है। प्रदेश भर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व स्थानीय पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से कांग्रेस विधायक भी इसमें शामिल होने इंदौर पहुंच रहे हैं।

जिला और शहर कांग्रेस दावा कर रही है कि भागीरथपुरा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग लेकर निकाली जा रही यात्रा में करीब 10 हजार लोग जुटेंगे। जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े और शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे के अनुसार सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बल्कि आम लोग भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं।