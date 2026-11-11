इंदौर में कांग्रेस प्रवक्ता लोकेश हार्डिया गिरफ्तार, अस्पताल में रिश्तेदार से की थी बदसलूकी, कोर्ट ने भेजा जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कांग्रेस प्रवक्ता लोकेश हार्डिया रिश्तेदार से मारपीट करने के मामले में फंस गए हैं। राजेंद्र नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उन्हें शहर कांग्रेस अध्यक्ष के घर के समीप से पकड़ लिया। उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं में अलग से कायमी की गई और एसीपी कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।

अस्पताल में बच्चे के जलने की बात पर हुआ था विवाद डीसीपी जोन-1 नरेंद्र सिंह रावत के अनुसार घटनाक्रम मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे का है। सोमवार को लोकेश के तीन वर्षीय भानजे आराध्य का नहाने के दौरान गरम पानी से पैर जल गया था। लोकेश की बहन बरखा का विवाह पारसी मोहल्ला में रहने वाले सुमित हार्डिया से हुआ है। आराध्य को उपचार के लिए चोइथराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। फरियादी अमित हार्डिया (लोकेश की बहन का जेठ) भी मां गंगा बाई (लोकेश की बहन की सास) के साथ अस्पताल गया था। उसी वक्त लोकेश भी आराध्य के हालचाल जानने अस्पताल आया था। लोकेश ने अमित से विवाद किया और कहा कि तूने मेरी बहन को ऐसा क्यों बोला कि "तेरी गलती से आराध्य के पैर जले हैं"।