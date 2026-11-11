इंदौर में कांग्रेस प्रवक्ता लोकेश हार्डिया गिरफ्तार, अस्पताल में रिश्तेदार से की थी बदसलूकी, कोर्ट ने भेजा जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कांग्रेस प्रवक्ता लोकेश हार्डिया रिश्तेदार से मारपीट करने के मामले में फंस गए हैं। राजेंद्र नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उन्हें शहर कांग्रेस अध्यक्ष के घर के समीप से पकड़ लिया। उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं में अलग से कायमी की गई और एसीपी कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।
डीसीपी जोन-1 नरेंद्र सिंह रावत के अनुसार घटनाक्रम मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे का है। सोमवार को लोकेश के तीन वर्षीय भानजे आराध्य का नहाने के दौरान गरम पानी से पैर जल गया था। लोकेश की बहन बरखा का विवाह पारसी मोहल्ला में रहने वाले सुमित हार्डिया से हुआ है। आराध्य को उपचार के लिए चोइथराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। फरियादी अमित हार्डिया (लोकेश की बहन का जेठ) भी मां गंगा बाई (लोकेश की बहन की सास) के साथ अस्पताल गया था। उसी वक्त लोकेश भी आराध्य के हालचाल जानने अस्पताल आया था। लोकेश ने अमित से विवाद किया और कहा कि तूने मेरी बहन को ऐसा क्यों बोला कि "तेरी गलती से आराध्य के पैर जले हैं"।
इसी बात पर विवाद बढ़ गया और लोकेश हाथापाई पर उतर आया। लोकेश ने गालियां दीं और अस्पताल के अंदर ही मारपीट शुरू कर दी। शाम को अमित अपने भाई सुमित और मां गंगा बाई के साथ थाने पहुंचे और लोकेश पुत्र मनमोहन हार्डिया निवासी हीरा नगर (एमआर-10) के विरुद्ध बीएनएस की धाराओं में कायमी करवा दी।
गिरफ्तारी के डर से लोकेश देवास भाग गया था। टीआई यशवंत बड़ौले के मुताबिक पुलिस ने लोकेश की तलाश में दबिश दी लेकिन वह देवास में रहने वाली बुआ के पास चला गया। बुधवार सुबह उसकी लोकेशन हीरानगर क्षेत्र की मिली। खुफिया सेल के जवानों ने बताया कि लोकेश शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे के घर आया है। हालांकि पुलिसकर्मियों के पहुंचने से पहले वह निकल गया था। सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मियों ने रेकी की और उसको घर के बाहर से पकड़ लिया।
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लोकेश के विरुद्ध जमानती धाराओं में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के अंतर्गत भी पृथक से कार्रवाई की और एसीपी निधि सक्सेना की कोर्ट में पेश कर दिया। सुनवाई के बाद एसीपी ने लोकेश का जेल वारंट बना दिया।