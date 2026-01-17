इंदौर में कैलादहाला आरओबी का काम शुरू, सिंहस्थ से पहले 40 कॉलोनियों और 10 गांवों की राह होगी आसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बायपास से लवकुश चौराहा को जोड़ने वाली एमआर-12 सड़क पर कैलादहाला रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण कार्य शुक्रवार को प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी ने पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। यह आरओबी सिंहस्थ से पहले पूरा किया जाएगा, जिससे 40 कालोनियों और 10 गांव के निवासियों की यात्रा सुगम होगी।
कैलादहाला रेलवे क्रासिंग पर 32 करोड़ रुपये की लागत से पीडब्ल्यूडी द्वारा आरओबी का निर्माण किया जाएगा। लगभग एक वर्ष पूर्व इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन निर्माण कार्य अब शुरू हो रहा है। पीडब्ल्यूडी यहां तीन लेन का आरओबी बनाएगा, जो 800 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होगा।
मंत्री सिलावट ने कहा कि इस ब्रिज के निर्माण से 10 गांवों, जैसे कैलादहाला, शक्करखेडी, ढाबली, मांगलिया, रामपिपलिया, गारीपिपलिया, भांग्या, जाख्या, जस्सा कराड़िया, भानगढ़ और भवरासला के एक लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा। यह रेलवे ओवर ब्रिज सिंहस्थ 2028 के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आधारशिला साबित होगा।
इसके अलावा, आईडीए ने कैलादहाला रेलवे क्रासिंग पर छह लेन का आरओबी बनाने की योजना बनाई थी। हालांकि, पीडब्ल्यूडी द्वारा तीन लेन के आरओबी की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के कारण आईडीए को अपनी योजना को वापस लेना पड़ा। अब पीडब्ल्यूडी मास्टर प्लान के अनुसार तीन लेन का आरओबी एक तरफ से बनाएगा, जबकि बाद में आईडीए तीन लेन का आरओबी बनाएगा।