इंदौर में कैलादहाला आरओबी का काम शुरू, सिंहस्थ से पहले 40 कॉलोनियों और 10 गांवों की राह होगी आसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बायपास से लवकुश चौराहा को जोड़ने वाली एमआर-12 सड़क पर कैलादहाला रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण कार्य शुक्रवार को प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी ने पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। यह आरओबी सिंहस्थ से पहले पूरा किया जाएगा, जिससे 40 कालोनियों और 10 गांव के निवासियों की यात्रा सुगम होगी।

कैलादहाला रेलवे क्रासिंग पर 32 करोड़ रुपये की लागत से पीडब्ल्यूडी द्वारा आरओबी का निर्माण किया जाएगा। लगभग एक वर्ष पूर्व इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन निर्माण कार्य अब शुरू हो रहा है। पीडब्ल्यूडी यहां तीन लेन का आरओबी बनाएगा, जो 800 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होगा।