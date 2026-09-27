इंदौर में देवास नाका फ्लाईओवर पर सर्विस रोड का निर्माण शुरू, 75 प्रतिशत काम पूरा, जाम से मिलेगी राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : देवास नाका फ्लाईओवर पर दोनों तरफ की सर्विस रोड के दूसरे चरण का निर्माण शुरू हो गया। इसके लिए शनिवार से सत्यसाईं चौराहा की तरफ से खोदाई शुरू कर दी गई। इससे देवासनाका चौराहा पर रोजाना लगने वाले जाम से सैकड़ों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी।

वहीं, जिम्मेदारों के अनुसार देवासनाका चौराहा से पंचवटी की तरफ जाने वाले मार्ग पर वाहनों का डायवर्जन नहीं मिलने से सर्विस रोड का निर्माण कार्य रुका हुआ है। दुकानें तोड़ने के बाद डायवर्जन नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। फ्लाईओवर का 75 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इस पर दिसंबर या जनवरी 2027 तक यातायात शुरू होने की संभावना है।

दूसरे चरण की सर्विस रोड पर जेसीबी से खोदाई का काम शुरू हो गया है सत्यसाईं चौराहा से देवास नाका फ्लाईओवर पर जाने वाली दूसरे चरण की सर्विस रोड पर जेसीबी से खोदाई का काम शुरू हो गया है। महिंद्रा तिराहा से एक निजी कार कंपनी के शोरूम तक खोदाई चल रही है। पहले चरण में एक हिस्से में सर्विस रोड का काम पूरा हो चुका है। एक तरफ की सर्विस रोड पूरी बन चुकी है वहीं, दूसरी तरफ देवासनाका से सत्यसाईं चौराहा जाने वाली एक तरफ की सर्विस रोड पूरी बन चुकी है। दूसरे चरण की आधी सर्विस रोड का काम चल रहा है। पिछले दो साल से ज्यादा समय से वाहन चालक परेशान हो रहे थे। सर्विस रोड के निर्माण कार्य पूरा होने से रोजाना लगने वाले जाम से सैकड़ों वाहन चालकों को राहत मिलेगी।