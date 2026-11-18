नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। यात्रा के दौरान बस के गियर बॉक्स में खराबी आने पर बस संचालक ने परिवार को रात के समय सुनसान क्षेत्र में बीच सड़क पर रुकने को मजबूर कर दिया। परेशान परिवार को यात्रा बीच में छोड़कर टैक्सी से वापस लौटना पड़ा।

जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए बस संचालक को आदेश दिया है कि वह परिवार को टिकट की राशि के साथ टैक्सी में खर्च हुई रकम भी लौटाए। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक परेशानी के लिए मुआवजा और वाद व्यय का भुगतान भी करना होगा।