इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से बीमारियों का डर, बच्चों को रिश्तेदारों के यहां भेज रहे लोग, कई परिवार पलायन की तैयारी में

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण स्वास्थ्य संकट बढ़ता जा रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि लोग बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए रिश्तेदारों के घर भेज रहे हैं और कई परिवार क्षेत्र छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लोग प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर भरोसा खो चुके हैं और क्षेत्र को छोड़ने की धमकी दे रहे हैं।

स्थानीय निवासी रूकमणि चौधरी ने बताया कि नर्मदा का पानी खराब आ रहा था, जिससे बच्चे बीमार पड़ रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मामा के घर मंदसौर भेज दिया है। रूकमणि ने कहा, “हम परेशान हो सकते हैं, लेकिन बच्चों को परेशान नहीं देख सकते। जब पानी शुद्ध आएगा, तब बच्चों को वापस बुला लेंगे।”