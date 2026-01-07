Indore Water Crisis: MP में पहली बार दूषित पानी ने पैदा किया महामारी जैसा संकट; देश के प्रमुख स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्थान कर रहे जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: मध्य प्रदेश में यह पहली बार है जब दूषित पेयजल के कारण किसी एक सीमित क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोग एक ही बीमारी से एक साथ प्रभावित हुए हैं। भागीरथपुरा क्षेत्र में उल्टी-दस्त के मामलों ने कुछ ही दिनों में ऐसा रूप ले लिया, जिसे विशेषज्ञ महामारी जैसी स्थिति मान रहे हैं।

अब तक यहां 3200 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हैं। अस्पतालों में भर्ती से लेकर घर-घर इलाज तक, पूरा इलाका स्वास्थ्य संकट की चपेट में है। प्रदेश में इससे पहले उल्टी-दस्त के मामले तो सामने आते रहे हैं, लेकिन इतनी कम अवधि में इतने मरीज नहीं आए है।

इसी गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की विशेषज्ञ टीमें जांच में जुटी हुई हैं। यह टीमें क्षेत्र में पानी के सैंपल लेकर जांच कर रही है। इसके साथ ही बीमारी की शुरूआत से लेकर अभी तक की पुरी जानकारी एकत्रित कर रही है। यह टीमें कर रही इंदौर में कार्य स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भागीरथपुरा क्षेत्र में देश की प्रमुख स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्थाओं की टीमें जांच और निगरानी कर रही है। कोलकाता स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैक्टीरियोलाजी, स्टेट इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (एसआईडीएसपी) और एम्स दिल्ली की विशेषज्ञों की टीमें करीब चार दिनों से क्षेत्र में पहुंचकर पानी के नमूनों, मरीजों की रिपोर्ट और अन्य पहलुओं की जांच कर रही हैं।